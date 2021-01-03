陳柏宇叱咤走音｜小肥為好友發聲：話佢hea就真係冤枉… (20:03)

陳柏宇日前在商台叱咤頒獎禮上，獻唱得獎歌曲《感情這回事》時走音，事後他已解釋把聲未開，加上近期上堂學唱歌，已經好努力去練習。小肥（徐智勇）今日在網上發帖文力撐好友：「其實我想幫陳伯（陳柏宇）澄清一下，如果大家有留意我，都知我為咗嚟緊下年隻新專輯要去重新學唱歌，喺過程中要將一啲習慣放棄或者放大，總之講到尾要重新習慣一種超越從前嘅唱腔，當中嘅改變都令到陳伯留意，同埋都跟埋我一齊重新學習唱歌，喺呢段未完全擺脫舊唱腔又未完全習慣新唱腔嘅尷尬實驗期，係會易出事咗嘅，冇錯失手就係失手冇嘢好講，但大家認為佢hea我就真係有啲戥佢唔抵，佢明明為咗要唱得更好更專業而不斷尋求突破，我哋見親面佢都梗係同我鑽研點唱得好、又話開始掌握到嗰種開心，佢去學唱歌嘅勤力同求學程度我都自愧不如，我睇返佢唱明明把聲有好大轉變，非常進步，佢以前明明係把聲好薄，我睇叱咤佢把聲闊咗好多，但最後竟然換嚟大家話佢hea，咩世界？！總結：失手就係失手冇得駁，但話佢hea就真係冤枉娛樂。」

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（即時娛樂）