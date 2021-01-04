琴姐離世｜汪明荃傷感懷念李香琴 胡楓難忘跟琴姐飲茶 (18:56)

【今日直擊】資深女藝員李香琴病逝，享年88歲。曾跟琴姐合作過的汪明荃（阿姐），對於琴姐離世感到傷感，她說：「我哋有好多合作，好似《歡樂今宵》嗰時合作最多，佢同炳哥（譚炳文）演《大鄕里》，我同石修演一對；之後好多大型節目都有佢，以及我演出劇集都有佢同炳哥，好似《家變》，但冇辦法，年紀大咗…佢係唔記得嘢，但身體唔係太差，不過我哋都少見面，一直以為佢記性差，個人（身體）都幾好，知唔知佢係乜嘢病？希望佢家人保重，佢個女及孫都要保重，好懷念佢。」

胡楓（修哥）和琴姐是多年好朋友，修哥說：「好耐冇見琴姐，自從佢唔認得人之後，已經冇見，因為上到去屋企，琴姐都唔記得係邊個，同琴姐係多年好朋友，喺佢精神時大家係每半個月聚會一次，約食飯同飲茶，好開心，佢一向對我好好。」

相關新聞：琴姐離世｜《家有囍事》打牌場面超經典 李香琴冇電視睇嗌「世界末日」

相關新聞：琴姐離世｜契女關菊英傷心難過：希望她的家人節哀

相關新聞：琴姐離世｜「唔使驚，嫲嫲喺大廳」成金句 李香琴曾奪「萬千光輝演藝人大獎」

相關新聞：琴姐離世｜憑《三千年前》首奪音樂獎項 李香琴眼濕濕稱今生無憾

相關新聞：琴姐離世｜李香琴拍《公主嫁到》時不支暈倒 近年鮮有露面

相關新聞：資深女藝人李香琴離世 享年88歲

（即時娛樂）