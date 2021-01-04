琴姐離世｜李香琴愛提攜後輩 呂良偉聞契媽離世感愕然 (19:48)

李香琴在粵語長片年代，擅演西宮娘娘或奸妃等角色，令人印象深刻；之後她加入電視圈「改邪歸正」，多演慈祥、和藹可親長者角色。現實生活中的琴姐，人緣極佳，亦是眾人口中的大好人，兼且常提攜後輩，深受後輩尊敬，不少圈中人也爭住認琴姐做契媽，包括呂良偉、萬梓良、關菊英和已故翁美玲等。

身在內地開工的呂良偉，對契媽離世感愕然、傷心和不捨，他說：「萬分唔捨得、萬分難過，但都要接受。我和契媽有好多好開心回憶，我們以前經常一起去登台，例如越南、美國三藩市等，她好好人，教識我很多東西，個人好善良。我們合作拍劇，因為緣分而上契，當時還有萬梓良一齊上契。以前過時過節，我們都有相聚見面，她好惜我，我都真心好惜她！」

在琴姐71歲壽宴當天，他跟戚美珍、關菊英及3位圈外人上契。戚美珍送大利市給契媽，琴姐則送上金碗及金筷子。在眾多契仔契女中，琴姐最牽掛和耿耿於懷的，是已故藝人翁美玲，琴姐曾在一個訪談節目表示：「她（翁美玲）那段時間很不開心，說一兩句話便哭，我經常勸她不要為感情事傷心，趁當紅，應該把心思放在事業上。」

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（即時娛樂）