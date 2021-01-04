琴姐離世｜粵語片時代已合作 李香琴譚炳文緋聞傳足多年 (20:20)

炳哥和琴姐的《你回來吧﹗》是2人經典合唱歌。（《東張西望》截圖）

李香琴年輕時到越南走埠，認識粵劇老倌蕭仲坤，之後兩人結婚，並誕下女兒蕭紫筠，惜婚姻維持7年便告終；前夫跟女兒之後移居加拿大，琴姐亦沒有再婚。跟琴姐傳緋聞傳得最厲害的，必定是多年好拍檔譚炳文（炳哥）。

他們自粵語片時代已合作，合演電影又經常結伴登台，合作無間。炳哥於1970年代經營廣告公司，同期李香琴成立「李氏影業」，炳哥之後也自組「譚氏影業」，兩人先後合作製作了多部賣座電影《大鄉里與掃街添》和《大鄉里威風八面》等。到了他們加入無綫工作仍不停合作，1998年更合辦《譚炳文‧李香琴繽紛友情三十載》演唱會，雖然緋聞傳足多年，但他們一直表示是好友關係。

琴姐在一次訪談中曾說跟炳哥合作多年，一定會有感情、有感覺，這樣在合作上才能交流，但否認拍拖。炳哥於2018年出席活動時表示，與琴姐已數年沒見，當時他還慨嘆琴姐已經「唔係好認得人」。

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（即時娛樂）