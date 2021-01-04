琴姐離世｜契仔萬梓良叩別李香琴：內心非常難過… (22:41)

李香琴生前人緣佳，又愛提攜後輩，有不少契仔契女，其中一位契仔萬梓良（萬子），對於契媽琴姐離世，他回覆傳聞時表示：「其實喺3年前，已經探過契媽，當日佢腦退化迹象加深好多，根本認唔到我喺邊個，我內心非常難過，我離開時候，跪喺度向佢叩頭，亦係叩別，始終老人家，88歲係高壽，冇辦法，呢一天終於都嚟，我喺度表達向我契媽琴姐無限懷念，希望觀音菩薩帶佢到西方極樂世界，多謝你哋關注。」

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（即時娛樂）