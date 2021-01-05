原子鏸影大肚寫真留念 做瑜伽嚇親摩洛哥籍老公 (14:39)

原子鏸（Marsha）去年九月宣布跟摩洛哥籍老公Mehdi El Ajimi「一索得男」，預產期是今年三月。原子鏸兩公婆日前影大肚寫真留念，相當溫馨。

原子鏸懷孕超過六個月，坦言已沒有早期的妊娠不適，現時感覺良好，惟每次飽肚時會有「頂住」感覺，「個肚愈來愈大，食飽更加覺得好似頂住，似唞不到氣，要趴下休息，所以我的食量冇話特別多，和以前差不多，晚餐不會食太多」。她更透露一直有做瑜伽及散步，因為不想自己變得好腫，所以日日有做運動，指做瑜伽後感覺到BB在肚內會郁動好多，十足一樣在做瑜伽，但老公最初有點驚，現在很支持她做瑜伽，老師就叮囑要小心。

提到疫情持續肆虐，原子鏸說：「平日都會小心，去街返屋企第一時間洗手、冲涼。（身在美國的媽媽鄭佩佩有否很緊張？）媽咪冇特別緊張，不過我們每日會電話聯絡，她在美國好少出街，由二家姐照顧她，我生完之後一定會帶小朋友去美國見她。我當然想媽媽在身邊，但冇辦法。（媽媽有否教補身？）媽咪話完全不記得這些。（有否幫BB改中文名？）媽咪冇要求，中文名留畀我爹哋去改，如果不畀爹哋去改，他會不開心。」她笑言想BB似老公那樣曲髮及夠Man，但老公卻想似她會靚一些。

（即時娛樂）