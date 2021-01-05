同哭同笑｜43歲謝茜嘉後天嫁摩洛哥男友：可以叫我「阿太」 (16:00)

43歲的商台DJ謝茜嘉（嘉姐）告別盛女行列，昨晚在社交網報喜，宣布後天（7日）成為人妻，她上載跟另一半躺在撒哈拉沙漠的照片，並寫道：「We laughed under the moon in the desert，從此同哭同笑。」

嘉姐表示老公是摩洛哥人，溝通方法主要是英文及身體語言。她稱因為疫情關係，所以沒有擺酒，嘉姐開心寫道：「致鄉親父老，各路友好：我結婚啦！疫情關係，今鋪堅係招呼唔到，唔打搞大家，平安至上，你們的祝福全在心中，而且非常感動！我丈夫係摩洛哥人，溝通方法主要係用英文同身體語言（呢個必然啦），不過佢本人係講法文同埋個姓氏係阿拉伯文，Annouhi （直譯：阿嚕嘻），所以從此喜歡的話可以叫我『阿太！』」

她還上載了侄女親製的結婚卡，卡上有一對新人的Q版公仔，並寫上「在世界最病的時候，感激我們相愛，擁有彼此。」婚禮日期則是1月7日。嘉姐表示雖然未能旅行度蜜月，但她有一星期大假，她會好好享受，並搞笑表示：「祝聽眾會掛住我。」鄭秀文、何雁詩、陳慧敏、關心妍和謝安琪等，都留言送祝福。

（即時娛樂）