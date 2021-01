同哭同笑｜43歲謝茜嘉後天嫁摩洛哥男友：可以叫我「阿太」 (16:00)

43歲的商台DJ謝茜嘉(嘉姐)告別盛女行列,昨晚在社交網報喜,宣布後天(7日)成為人妻,她上載跟另一半躺在撒哈拉沙漠的照片,並寫道:「We laughed under the moon in the desert,從此同哭同笑。」

嘉姐表示老公是摩洛哥人,溝通方法主要是英文及身體語言。她稱因為疫情關係,所以沒有擺酒,嘉姐開心寫道:「致鄉親父老,各路友好:我結婚啦!疫情關係,今鋪堅係招呼唔到,唔打搞大家,平安至上,你們的祝福全在心中,而且非常感動!我丈夫係摩洛哥人,溝通方法主要係用英文同身體語言(呢個必然啦),不過佢本人係講法文同埋個姓氏係阿拉伯文,Annouhi (直譯:阿嚕嘻),所以從此喜歡的話可以叫我『阿太!』」

她還上載了侄女親製的結婚卡,卡上有一對新人的Q版公仔,並寫上「在世界最病的時候,感激我們相愛,擁有彼此。」婚禮日期則是1月7日。嘉姐表示雖然未能旅行度蜜月,但她有一星期大假,她會好好享受,並搞笑表示:「祝聽眾會掛住我。」鄭秀文、何雁詩、陳慧敏、關心妍和謝安琪等,都留言送祝福。

(即時娛樂)