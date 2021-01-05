8月中環開騷做足防疫措施 周杰倫減歌酬演出？ (18:28)

周杰倫香港演唱會再度延期，原本前年12月於香港迪士尼樂園舉行，惟因疫情關係要延期至今年4月，並改於中環海濱活動空間舉行，但主辦機構寶輝娛樂董事總經理謝嘉豪（Simon），今天透過視像見傳媒，他稱疫情依然嚴重，4月舉行的可能性很低，故再延至8月；他認為打完第一輪疫苗後，8月開騷的可能性較高。

Simon表示演出日期一改再改，令公司損失了400多萬元，他說：「觀眾退票佔20、30%，因為疫情關係，要找公司做評估，例如交通和人流評估，用了數十萬元，港鐵等地方的廣告亦沒了，延期投資要加多300萬、400萬元，但也是值得的。」

演唱會在空曠地方舉行，要花半年時間籌備，要跟政府多個部門開會，演出時會有很多防疫措拖，保障每位觀眾安全，所以之前交了份仔細報告給康文署，門票有2個QR CODE，一個是觀眾於看騷前12小時健康申報表，另一個是回饋觀眾兩年等待，到商場購物和食肆用餐的優惠碼。台前幕後工作人員，都要在開騷前檢測，廁所都要確保安全，入場觀眾均有一個防疫包，入面有口罩和搓手液：「現在考慮要不要整防疫面罩。」雖然改了幾次期，但周董亦相當支持，Simon說：「周董經理人好快畀到期，說幾時做，隔一天就畀到期。 」

至於周董會否減歌酬？Simon說：「周董和我們合作多年，他是最合理的藝人，好體恤我們，他的經理人有句口頭禪，不想我們（指主辦單位）蝕本，但發生的事情（社會運動和疫情）不是我們控制到，這些是特別支出。周董有歌酬，但可以斟酌。（會減歌酬？）不是歌酬計，整體工程，樂手、燈光、音響等全部一齊來，一齊計數，總之令我們不蝕錢，不過，之前蝕的，不會計算在內。

8月份座位安排，要等待政府通知，但因為我們目前有百分之二十左右的觀眾退飛，就算8月份，座位要保持適當社交距離，在中環海濱活動空間，夠位置安排，所以歌迷不用太擔心到時會混亂及安排不足，而大會會盡全力令持票歌迷，換到他們希望的時間及座位。」

有傳周董太太昆凌懷第3胎，演唱會由4月延至8月舉行，周董是否要陪太太分娩？Simon則說：「未有官方證實，我不知，都是傳聞說昆凌懷孕，等我得閒WhatsApp周董問問，有消息通知大家。」

相關新聞：再度延期｜周杰倫個唱8月中環開騷 全新設計門票曝光

（即時娛樂）