身形走樣｜方力申曬凸腩照 靠無間斷做運動搣甩肥肉 (20:33)

疫情依然未退，不少人選擇留家抗疫，由於健身室關閉，想做gym也變得困難，久而久之，留家抗疫易令體重急升，肌佬都容易變肥佬；40歲的游泳健將方力申（Alex），正是其中一位。他今天在社交網分享瘦身過程的照片，原來在7個月前他竟然有肥胖身形，肚腩凸出，手臂的肌肉線條全部消失，塊面又方，幸好Alex扚起心肝，和朋友在幾個月來無間斷做運動，而且配合均衡飲食，成功搣甩肥肉，回復弗爆身形。

Alex寫道：「2020年年初疫症來襲，我們也無一倖免，工作、生活、家庭受到巨大的衝擊。有些兄弟少了工作；有些沒有了工作；有些為生活而找新工作，更可悲的是，沒有了我們最愛的籃球，體重也隨着常常留在家而穩步上揚。

2020年5月，在一個平凡的飯聚下，有兄弟突然提議：『既然大家都改變不了環境，不如先改變自己吧！』，一個30天無間斷做運動的挑戰，就在你一言我一語下，為這段『抗疫大大力』的旅程揭開序幕。」

Alex表示挑戰開始後，就一直沒停下來，完成30天「抗疫大大力」後，便決定進入第2階段的「抗疫大大曆」拍攝挑戰，Alex寫道：「由於受到反覆的疫情所影響，拍攝日期一直延遲，我們當中也有經歷放棄、掙扎、又從新開始的過程，最終完成了由5月到12月這212日的『曆程』。我們終於明白到，大大力的『力』並不只於運動的力，而是一種超越訓練身體的精神歷練。」

Alex又說：「這本年曆並不在於展示我們身形上的改變，而是希望記錄我們12個人在疫症下，曾經所付出的努力跟汗水，以體現『與其抱怨生活，不如先奮力尋求改變』的精神。我們相信，抗疫最終會完結，可是大大力的精神則可永遠長存，希望所有人當面對着充滿變數的2021年，或許會再遇上逆境的時候，還記得這份堅持，時常抱着正面樂觀的態度，勇於面對困難。」

（即時娛樂）