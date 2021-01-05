經歷人生低點｜柳俊江登山後獲啟發：不需要事事得到完美評價 (22:33)

前新聞王子柳俊江（柳爺）去年相當黑仔，9月時因誤會跟太太雷康怡的男友人打鬥而被拘捕，之後傳與雷康怡離婚。早前，柳爺駕駛私家車時與電單車相撞，他涉嫌危險駕駛被捕。去年底柳爺撰長文抒發過去一年感受，新一年，他繼續行山，並在Instagram貼了赤膊登頂照片，並抒發感受，他寫道：「有人問：『喂，除衫影相，你到底走甚麼路線？』

我都有一刻問過自己，走甚麼路線？而其實，走甚麼路線，把別人的觀點當成人生指標，真的重要嗎？就像登山，路線往往有很多條，其實走哪一條，根本不重要，重要的是：你的目標在哪裡？

可望即可至，能看到的終點就能憑雙腳跑到。心中有數的事，毋須別人指點作導航。好好地做人、對我愛的人負責任、追求一個進步的自己、展現真我的個性，並不需要事事得到完美的評價。停下來梳頭化妝包花紙，不如切切實實地努力攀向心中所繫的高點。」

柳爺坦言其他人喜不喜歡他並不重要，要做一個讓自己喜歡的人，才是真實的全部，他寫道：「因為可能性是廉價的，真實性才貴重。人家指點說：可能佢乜，可能佢物，都不用基於全然的事實依據，世上沒有比這些話更廉價、更稍瞬即逝。

2021年1月，如果你也經歷人生低點，請不要淪陷於冷言冷語。世上沒有人比你更瞭解自己，更清楚你的終點所在。自己負起責任，尋找自己的路線，登頂的風光，一定勝過路上的目光。」

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（即時娛樂）