哥本哈根的另一個我｜孖黃偉文AGA打造新歌 薛凱琪親自執導MV (23:35)

薛凱琪（Fiona）與黃偉文（Wyman）合作無間，薛凱琪重返娘家華納的第一首歌曲《南昌街王子》都是由Wyman填詞，這對孖寶近日跟AGA（江海迦）首度合作，打造新歌《哥本哈根的另一個我》；MV是由薛凱琪與陳牧馳共同執導，並配合歌詞大玩平行空間。

相隔逾半年再出新歌，薛凱琪在社交平台分享感受，並表示感謝黃偉文及AGA送了這個冬天裏最暖的禮物給她。她留言：「我和 @concertyy @agaseen 首度合作的作品《#哥本哈根的另一個我》也希望你們會喜歡我執導的MV。真的相信有平行空間的我，有時候也會想想我在生活當中的每一個選擇到底有多少對或錯。而我的兩生花會不會走了一條我沒選擇的路，她快樂嗎？『如何做到 每個決定也自覺了不起 安心選好了 不必再對比 幸福沒定理』，而這句歌詞大概就安慰了我的恐懼吧 。『然而在 老地方不走也是種勇氣 何妨代我 對那個大結局說對不起 北歐雖則美 跟家裡對比 仍差十萬里』，希望我們每個人在兩生花之間都能找到最美麗的結局，再一次感謝黃偉文、AGA和給了我這個冬天裡最暖的一份禮物。」

（即時娛樂）