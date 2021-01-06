感謝10年來為冰室努力付出 彭懷安送洗碗姐姐勞力士手表 (12:57)

彭懷安（Eddie）2010年與拍檔開設冰室，轉眼已開業11年，且擁有多間分店。近年不少食肆均為請不到負責洗碗的員工叫苦，Eddie的冰室卻有一位對公司非常長情及盡責的洗碗員工，他日前特別送上一隻刻了該員工名字的名牌手表，答謝對方10年來為公司的付出。

Eddie在社交平台上載照片，留言︰「華星冰室有一位工作了超過10年的員工，她叫芳芳。芳芳是華星上下都一致認同的傑出員工，她在華星當洗碗工作的10年期間，從沒請假，從不遲到，而且她一直默默努力做好她的崗位，也沒怨氣，正能量滿滿。在這個流失率高的餐飲行業，其實樓面、收銀、洗碗工也面對很大的流失率，我們能遇到這一位盡責的洗碗姐姐，也是難能可貴的事。在這一個特別的年頭，華星冰室兌現承諾，為芳芳送上了刻有她名字的一隻勞力士手表，以感謝芳芳在10年裏為公司的付出。」

「在華星的理念裏，感恩和承諾也是必須的。感恩有盡責員工的付出，做好公司許下的承諾，縱使我們面前亦有難關要過，但這不會是我們放棄承諾的藉口，希望這種理念可以感染到公司上下的所有夥計，大家團結一心，戰勝疫情！各位同事加油，保重身體，希望以後會見到大家都得獎。」

（即時娛樂）