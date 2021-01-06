姚樂怡爆女藝員恃寵鬧人 拍劇得罪燈光師 出鏡面如死灰 (13:59)

姚樂怡拍片分享娛樂圈秘聞，爆曾有被無綫力捧的女藝員因為得罪了燈光師，結果在出鏡畫面上面色如死灰。姚樂怡在片段中表示梳頭化妝師、燈光師及助理編導都是不能得罪的幕後工作人員。

她回憶初入行拍劇時，曾因不喜歡髮型太扁平，希望對方能為自己梳一個蓬鬆點的髮型，豈料對方又弄得太鬆，最後更發脾氣轉身離開。她又回憶有次化妝師為她畫了「王小虎」眉，她於是偷偷走入洗手間自行修改，豈料被對方發現，問她是否不滿意。姚樂怡自此記住不同梳頭化妝師的手勢，入化妝間時會留意手勢好的人有沒有空。不過，她表示入行日子久了，明白梳頭化妝師因為工作時間太長，又要受某些演員的脾氣，才會這樣。

姚樂怡爆料指曾有位女藝人因被公司力捧，不時見人就鬧，得罪很多人。她說對方有次要拍攝一場從首飾盒中拿出飾物的戲，因不滿燈光師為飾物打燈時間過長而大罵對方，斥對方將飾物打燈打得靚無助收視，不如將心思花在她身上更好。姚樂怡表示之後有幾場戲跟這位女藝人同場，發現對方被燈光打到面如死灰。

她最後表示藝員最怕助導將他們的拍攝時間「大分屏」，即每場戲之間的相隔時間很長。姚樂怡說︰「如果收到rundown是『大分屏』，我們就會開玩笑說得罪助理編導了！」

（即時娛樂）