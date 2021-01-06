Ig被入侵 頭像照變性感女人相 許廷鏗︰真心bad taste (15:35)

許廷鏗（Alfred）的Instagram（Ig）戶口被入侵，不但頭像相被換成性感女人照片，對方更上載土耳其國旗的照片及不停刪除Alfred的帖子。Alfred對頭像相被換甚有意見，於facebook無奈表示︰「點解要揀一張咁冇taste既相做profile？」他又說︰「唔好再delete我啲post啦！打得好辛苦㗎救命！你邊度人啊？」

幾小時後，Alfred終於取回其Ig戶口。他說︰「各位我回來了！剛剛幾個小時經歷了2021的第一個失而復得，我以為會失去了我的Instagram Account。我剛才真的好慌亂，見住一張一張相片被消失，用心雕琢的文字慢慢不見，真的好心碎。」

「我沒有誇張，雖然說是虛構網上平台，但原來當一件事你長年累月，苦心經營，真的會好揪心。想到還有大家的留言、dm、鼓勵，我就差點忍不住了.... 這張相，攝於當我拿了男歌手金獎的後台一瞬間，台上再鎮定 我都會有情緒爆發的時候，是感動的眼淚，正好用來表達我現在的感受。#轉番張profile相 #之前嗰張真心badtaste #今次真係無力感」

（即時娛樂）