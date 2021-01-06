經歷抗疫疲勞後｜9個月內減26磅 方力申半裸曬肌影月曆 (16:48)

方力申（Alex）昨天在社交網上載身形肥胖照，肚腩凸出兼手臂肌肉線條消失，Alex花了近7個月無間斷地運動及均衡飲食，由肥佬變肌佬，腹肌歸位。

今天Alex在社交網分享「抗疫大大『曆』」照片，相中的他裸上身，胸肌腹肌尤為明顯。身為1月份主角的Alex表示，今次非為工作而影相，並強調：「我一啲都冇執過啲相！#nofilter #nophotoshop #noretouch」。Alex稱由去年3月初到12月中，這9個多月期間，他的體重由183磅減到157磅，足足減了26磅。

Alex憶述2014年4月時，為拍廣告訓練了4個半月，當年體重最重169磅，減了30磅而完成任務，其後他曾承諾永不讓體重反彈，因為減肥太辛苦，豈料這些年來，他的體重「彈出彈入」好多次。

Alex坦言去年初，疫情剛開始時，他每周練水20公里，狀態理想，可惜遇上抗疫疲勞，他寫道：「一下子，我的體重破紀錄上升到183磅（係身高就正，啱啱好6呎），正值當時泳班生意全停，個人演藝工作亦大受影響，鬥志欠奉，無心戀戰。幸好有一班『同病相連（憐）』的兄弟們，沒有繼續『放負』，反而帶起 #抗疫大大力 ，一個月後，我減了15磅。」

Alex表示過程中，發現原先目標只想減肥，改善「身」形，但其實還改變了「心」態。他表示當控制不了環境，但原來可以控制心境，就算戴上口罩，都讓大家看到他們的笑容，所以他們12個人，決定要將身心健康連結「抗疫」生活，並將此記錄下來。

他寫道：「12月14日拍攝了 #抗疫大大力 進化版2021 #抗疫大大曆，同時繼續提醒自己：『唔好俾眼前環境影響自己嘅心境，學習用自己嘅心境去轉變當時環境！要坐言起行，我哋唔做，一定係zero；但去做，有可能變Hero！』共勉之！」

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（即時娛樂）