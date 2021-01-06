Baby稱呼老公「黃先生」否認介入黃曉明跟李菲兒戀情 (20:05)

黃曉明因跟舊愛李菲兒（右圖）同場錄影綜藝節目，令Angelababy當年被傳介入二人戀情的報道再被重提。（資料圖片/微博圖片）

黃曉明和舊愛李菲兒拍攝內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，再次掀起當年李菲兒、黃曉明和Angelababy（楊穎）的三角關係，當時Baby被指是第三者。

今午Baby在微博發文，澄清自己不是第三者，字裏行間她以「黃先生」稱呼老公，Baby寫道：「當初我認識黃曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了。

前因後果就是如此簡單，這麼多年我不想解釋，一來覺得沒有必要，日子是給自己過的。二來也覺得這是黃先生和李菲兒的事情，要說也應是黃先生來向大家澄清。

十年過去了，今天我選擇自己站出來，把前因後果說清楚。不因為別的，只是肩膀上的擔子太重，不太想再幫別人扛著這口鍋了。

我知道欲加之罪何患無辭，也知道可能是節目噱頭、他人財路。但我在這件事情上，無法用平常心面對，這點小情緒，也請大家體諒。」

黃曉明亦在微博撰寫長文，強調老婆Baby不是第三者，他寫道：「一直以來的傳言都純屬子虛烏有，大家不要被有心網友利用而傷害到我的家人！這麼多年來我覺得沒有必要去反覆提這件事，是因為我不想再被更多的人去利用這件事情博眼球，但今天我不得不說，因為我們真的受夠了。我的家人永遠是我的底線！此時此刻起，我真的希望大家不要再去傷害我的家人了！！！」

（即時娛樂）