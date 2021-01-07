專訪｜聲演小丸子20多年 鄭麗麗︰大家開心是我最大的歡樂 (22:45)

「鄭麗麗」這名字對大家來說可能很陌生，但只要提起她就是聲演卡通人物「小丸子」的配音員，相信人人都會記起那把人細鬼大的聲線﹗擅長聲演開朗女仔、傻傻癲癲角色的鄭麗麗於90年代入行，除小丸子外，也聲演過卡通片《娛樂金魚眼》中的「華美子」、韓劇《來自星星的你》中的「千頌伊」等。自20多年前第一集《櫻桃小丸子》廣東話版卡通片開始，鄭麗麗就聲演「小丸子」一角。「很少角色可以配到20幾年，『小丸子』暫時是我配得最耐的一個。小丸子帶給大家很多快樂，很多人也喜歡她﹗即使別人不認識我，但他們喜歡這個角色、喜歡我聲音而令到他們開心，就是我最大的歡樂！」

鄭麗麗當初因為工作接觸《櫻桃小丸子》，後來竟跟小丸子「日久生情」，成為其粉絲。20多年來聲演了800多集小丸子，鄭麗麗從未覺悶。「我多年來在聲線上有作出調校和演變，日本的原裝版本聲線較沙啞，我做不出那個效果，唯有用自己方法，最初扮過『黐脷筋』，發覺說話不清晰，後來只會在說1、2個字時說到似漏風，一直在演變。」

配音員與演員不同，雖然兩者都要挑戰不同角色，鄭麗麗指配音員不會因為太投入而抽離不到。「我也有過一次有趣經歷。有次我為卡通片《滴骰孖妹》的角色『數碼子』配音，這個角色有很多對白，說話速度快，每講完一句說話都會加個『喵』字。有天我下班後太疲倦，向的士司機說出目的地後，竟不自覺『喵』了一聲﹗」

配音員的工作性質好玩，但收入不算多，鄭麗麗寄語想入行的新人除了具備能操純正廣東話、說話清晰等條件外，還要學懂技巧及能投入角色。「配音工作不是看起來那麼容易，專注畫面之餘，要同時兼顧對白及語氣運用，如果只是跟稿讀就不夠立體，所以要花時間和心思去磨練。

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（即時娛樂）