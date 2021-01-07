黎耀祥封張華標為人生伯樂 阮兆祥感激梅小青邀回巢拍劇 (17:14)

由阮兆祥及黎耀祥主持的《雙祥見》，最新一集2人回顧曾提攜自己的「伯樂」。黎耀祥感恩劉仕裕監製，當年基本上逢開劇便會預他，其中較重戲分劇集便是《西遊記》；另外，編審張華標由《人在邊緣》開始便找他合作，他飾演的角色不但可以與黎明做對手戲，更令他收到第一封影迷信，令他非常開心。

與張華標合作後，亦間接令黎耀祥獲不少演出機會，包括演出《娛樂插班生》﹑《Click入黃金屋》及《秀才愛上兵》等，劉家豪更曾提及過，因為他的原創性強，所以喜歡找他演出。李添勝監製更是不得不提，《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》，令黎耀祥奪得視帝殊榮，攀上演藝生涯的高峰。最讓黎耀祥覺得巧妙的是，無論演出劇集由誰人監製，編審都是張華標，所以他認為人生中最大的「伯樂」一定是他。

阮兆祥則表示自己在演藝生涯中，拍得最多的是劉家豪及梅小青監製的劇集。他最記得於1997年離開無綫後，梅小青是第一位邀他回娘家拍劇的人，包括「插班生」系列，及後也有機會參演了古裝劇包括《錦繡良緣》﹑《公主嫁到》等。他亦非常感恩與劉家豪監製合作的《溏心風暴》系到，令他有機會奪得最佳男配角，於演藝生涯立下里程碑。最後2人也識做，不忘感激節目監製梅小惠，成就此節目及2人合作緣分，還笑說如果沒有此節目，便沒有工作呢﹗

（即時娛樂）