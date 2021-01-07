葛民輝暗戀女同學受情傷 阮小儀被嘲「小露寶」身形 (17:48)

阮小儀主持的香港開電視新節目《小儀與13型男》，新一集邀請「長情型」葛民輝擔任小儀約會對象，甫出場，小儀以80年代造型上陣，被葛民輝嘲似「伯爺」年代，還笑言：「小儀會唔會係我約會對象嘅type（類型）？體形係問題嚟，出街嗰陣，弊喇！點解自己拖咗個小露寶出街咁！」

小儀與葛民輝「約會」，首先重遊葛民輝成長舊地，期間葛民輝大爆讀書時暗戀對象，他笑說：「因為讀書太叻，好快就溫晒書，冇嘢做咪『溫』女，嗰時我做班長，有個女同學，老師話佢體弱多病，需要多加照顧，我就開始暗戀佢，但有一日佢送咗個汽水蓋畀我，上面寫住三藩市，同我講話要移民，自嗰次情傷後，覺得自己唔應該喺世上談戀愛，係要等啲女嚟『戀』我。」

隨後小儀又跟葛民輝學踩滑板，問到葛民輝踩滑板，是否能結識很多女生？他表示不會：「儍啦，踩滑板唔會識到女仔，滑板仔成日都好似好窮咁。」

跟葛民輝牽手約會，小儀大叫難得，表示第一次近距離觸及對方，她說：「識咗葛民輝咁耐，第一次同佢咁近，莫講話拖佢隻手，以前離遠叫佢都好興奮，拖佢手感覺好親切。其實自己讀大學時都幾喜歡軟硬（天師），不過他們當中，我會鍾意Jan（林海峰），因為公子啲、靚仔啲，但亦好喜歡葛民輝嘅親切。」

談到感情觀，葛民輝表示自己好保守及傳統，他說：「我嘅戀愛歷程唔順利㗎，有時以為自己睇得通，但人係會變，往往一段關係都會有好多考驗，要懂得去遷就對方。」

（即時娛樂）