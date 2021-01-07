幽閉恐懼症？｜陳健安拍唱片封套 有「死過翻生」感覺 (18:18)

寰亞歌手陳健安（On仔） 最近忙為1月中發布的第2張個人專輯作歌，On仔製作每首新歌時絞盡腦汁，豈料最大的挑戰，竟然在拍攝唱片封套，而且「死過翻生」才完成拍攝任務。

On仔說：「今次張唱片封套設計概念好特別，我先賣個關子，但最大挑戰是為我面部造倒模，我要躺在類似手術椅的長椅上，首先為耳朵造模，給我適應，而且可以學習用口含住幼小吸管呼吸，之後要為整個面部倒模，面具造型師事前已聲明，有些人若有幽閉恐懼症的話，會因而受驚甚至情緒崩潰，幸好只是封閉十分鐘，我都不知道自己有沒有幽閉恐懼症，希望我沒有。」

説罷On仔隨即躺在長椅上，造模師馬上將粉紅色的泥漿倒在On仔臉上，連鼻孔亦慢慢被封，而On仔只能含着兩條幼小吸管，邊呼吸邊發出哼聲，幸好10分鐘後，造模師宣布一take搞掂，完成任務並不需要重做，On仔才放下心頭大石，大呼有死過翻生感覺。

On仔說：「我剛才有點害怕，好彩有同事陪我傾偈又有音樂聽，以前完全沒有這個經驗，最接近的感覺，應該是做面部護理療程，雖然成個過程塊面涼浸浸，但因為鼻孔封住，所以我剛才有恐懼感，心跳加速，特別鼻孔被封住後，擔心無法呼吸，有接近死亡感覺，不過現在我重生，死過翻生。」

（即時娛樂）