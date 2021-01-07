情路崎嶇｜與舊愛關係拖拉 朱慧敏跟彭懷安由「婚」變「分」 (20:13)

朱慧敏和彭懷安曾去到談婚論嫁，惜最後由婚變分。（資料圖片）

39歲的前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）宣布嫁人，跟心臟科專科醫生陳良貴入紙註冊結婚。朱慧敏情路崎嶇，當選後翌年被爆和梁榮忠在車廂親暱事件，導致梁榮忠跟當時女友鍾麗淇分手，令朱慧敏形象受挫。

到2011年，Queenie跟男子組合EO2的彭懷安（Eddie）拍拖，2人在2015年上載合照宣布婚訊，豈料不久Eddie被拍到跟索女於街頭表現親密，甚至在其香閨過夜，事件曝光後，Eddie在社交網寫公開信道歉，並表示每次都要麻煩朱慧敏幫他做回應，又向未婚妻說對不起。

之後2人將婚期押後，雙方關係拖拉，雖然Queenie曾表示已回復單身，但又被拍到跟Eddie一齊，故曾傳復合，直至前年初，Eddie終於表示和朱慧敏的戀情告終：「有努力過，緣份已盡，最緊要係做番自己。」Queenie疑似被分手，向傳媒力數Eddie惡行，又爆對方曾玩失蹤，又封鎖她的WhatsApp。

分手後，2人各自找到幸福，Eddie去年4月跟圈外女友結婚，如今Queenie亦覓到好歸宿。Eddie回覆傳媒時，亦祝福Queenie幸福快樂。

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（即時娛樂）