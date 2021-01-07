謝茜嘉今日成為阿嚕嘻太太 著名牙醫許廷鏗祝賀 (21:33)

許廷鏗在叱咤頒獎禮公開祝賀嘉姐，今日又在網上留言恭喜。（視頻截圖/網上圖片)

商台DJ、叱咤903總監謝茜嘉「嘉姐」今日(1月7日）結婚，嫁摩洛哥老公，正式成為「阿嚕嘻太太」，皆因老公的姓氏Annouhi 是阿拉伯文，直譯「阿嚕嘻」。謝茜嘉日前分享跟老公穿民旅服的婚照，表示疫情影響，今日在港舉行簡單婚禮，未設婚宴招待朋友。她透過商台的社交平台分享結婚照，嘉姐穿上婚紗，一對新人甜蜜對望流露幸福的笑容。

嘉姐曾向網民介紹丈夫，說：「我丈夫係摩洛哥人，溝通方法主要係用英文同身體語言（呢個必然啦），不過佢本人係講法文同埋個姓氏係阿拉伯文，Annouhi （直譯：阿嚕嘻），所以從此喜歡的話可以叫我『阿太！』」婚後的嘉姐「嫁雞隨雞」，但不會離開商台，她稱今年仍有很多嘢想做，不會告別商台，笑言除非梁文禮踢她走！

嘉姐結婚獲同事、歌手與網民留言祝福，包括許廷鏗，在1月1日的叱咤頒獎台上，領獎的許廷鏗對嘉姐說：「多謝你呢位DJ係睇住我成長其中一位，所以戥你開心之餘，亦好開心由你手上攞到呢個獎。」今日許廷鏗看到嘉姐的婚照，還有商台小編形容「本港著名牙醫許廷鏗都戥佢（謝茜嘉）哋開心」，他再在網上留言：「恭喜說話就梗係要講啦！#本港著名牙醫許廷鏗 就真係唔明點解要咁講😂」

（即時娛樂）