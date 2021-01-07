折骨Ben 梁祖堯合演音樂劇 《通菜街喪屍戰》病毒在蔓延 (23:15)

新冠肺炎疫情下令舞台劇演出停頓，去年梁祖堯、邵美君與湯駿業創辦的風車草劇團，演出因疫情延期、取消而損失不菲。踏入2021年，他們又有新作，《米線女戰士》續篇的《通菜街喪屍戰》於3月公演，因預售反應熱烈再加開2場，總共15場。演出名單有梁祖堯、湯駿業、邵美君、胡麗英、 陸昕與郭小杰外，「趙祥誠」的名字在宣傳海報出現令不少粉絲好興奮。趙祥誠正是出爐的《全民造星III》的冠軍「折骨舞王」Ben。有網民讚阿祖快手招攬Ben參與演出，他回應說：「未做三十強我已經揾咗Ben 了！開心！」

劇場的Facebook專頁宣傳《通菜街喪屍戰》，介紹：「咬一啖，重新做人！有一天，政府發出消息，喪屍病毒在香港蔓延，所有人都要留在安全的地方，否則格殺勿論！有群生活失意的人，剛好被困在通菜街的一間遊戲機中心內。原來一隻喪屍已經混入他們之中，究竟他們如何面對這場毫無預警的災難？」，「我不怕皮囊如喪屍般腐爛醜陋，只要我找回那血肉的靈魂。」門票明日（1月8日）在城市售票網公開發售，受疫情影響，只有50%門票出售。還寫道#今日唔知聽日事 #做得一場得一場。

（即時娛樂）