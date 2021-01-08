李香琴1‧25紅磡世界殯儀館設靈 翌日火化 (11:55)

李香琴將於1月25日在紅磡世界殯儀館設靈。（資料圖片／網上圖片／明報製圖）

資深演員李香琴（琴姐）日前（4日）病逝，享年88歲。其家人在報章刊登訃聞，公告李香琴將於1月25日在紅磡世界殯儀館設靈，遺體翌日在柴灣歌連臣角火葬場火化。

（即時娛樂）