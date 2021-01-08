林建名病逝｜鍾一憲麥貝夷悼舊老闆 讚林博士善良又風趣 (16:54)

大名娛樂老闆林建名今天病逝，享年84歲。曾是大名娛樂旗下歌手的鍾一憲和麥貝夷，都在社交網悼念舊老闆。鍾一憲和麥貝夷於2011年合唱《勾手指尾》，當時這首合唱歌甚受歡迎，並在頒獎禮獲獎。鍾一憲在Instagram限時動態寫道：「傷感的聽到你離開的消息，一路好走 林生，永遠記住你的笑聲笑容，你是我一個偉大﹑可愛﹑善良的老闆，謝謝您，RIP﹗」

麥貝夷對舊老闆離世感到難受，她表示自離開了前公司，跟林博士見面機會不多，有次在一個公開場合再遇，當時的麥貝夷暫時離開了演藝圈，在一家廣告公司工作，她寫道：「我跟他打個招呼，沒機會講太多就要去處理手上工作。後來我當時老闆跟我說，林博士在他面前誇讚我，肯定我工作上的能力。當時我就想，有機會的話想要再約他吃飯答謝他為自己美言。」

麥貝夷讚林博士為人風趣兼風度翩翩，而且很會照顧身邊的人，並且提攜後輩，她寫道：「能在剛踏入社會時就遇見他，更曾經得到他的提攜，很是幸運。沒有他當初的提攜，真的不會有伴隨我十載的《勾手指尾》，也沒有今天的麥貝夷。希望他以後在天上快快樂樂，相信他開朗的性格會讓天使都開懷大笑。」

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（即時娛樂）