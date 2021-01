大名娛樂老闆林建名今日病逝,享年84歲。趙碩之昔日是林建名旗下藝人,她在個人社交平台發文悼念,感恩當年獲得提攜:「為林生的離去深表遺憾!😭😭 沒有林生您在十年前给我機會,我亦不可能以藝人的身份同大家見面,而趙碩之的人生亦將會係完全另一個故事。感恩有您成就了我,感恩我的生命中有這位可人的前輩。想念您,林生!Last but not least, sorry for your lost, dear Vanessa, Vicky, Veronica and Howard. Big hugs! 希望林家上下多多保重,節哀順變🙏。」

契仔胡渭康則上載燃點蠟燭的照片,並簡單留言︰「再見契爺🙏🙏🙏。」

