忠心守墓人｜李小龍摯友木村武之離世 享年96歲 (18:37)

「李小龍迷」歐錦棠今午在facebook表示,李小龍的生前摯友木村武之(Taky Kimura)昨日離世,享年96歲。

歐錦棠表示木村武之是李小龍生前摯友﹑武者﹑「振藩功夫」第一代首席助教。木村在截拳道發展史中,享有崇高地位。歐錦棠寫道:「很多人以為他是李小龍第一位學生,其實是誤傳,但二人情同手足卻見實情。

由於木村是居美日人,在太平洋戰爭爆發時期,他被政府關進集中營至戰後釋放。他在際遇和自信都遭遇困難,直至遇上比他少十六歲的過江龍Bruce Lee,才徹底改變他的一生。」

歐錦棠表示木村透過學習功夫,加上李小龍的循循善誘,和不斷的磨練砥礪,令木村重拾自信,他本人的忠厚樸實個性,也深得「龍」心,是李小龍在書信中肯敞開心扉,與其分享人生計劃的少數人之一。

歐錦棠續寫道:「李小龍發展『振藩功夫』,大部分的示範演式都是和木村進行,日後龍哥到荷李活投身拍攝工作,在西雅圖的武館,都交由木村全權打理。

以功夫了得,木村在龍哥眾多弟子裏面,可能未列前茅,但龍哥卻對他關照有加。在籌備《死亡遊戲》時,在李小龍的手稿中,塔裏其中一個守護者:螳螂拳高手,即打算由木村飾演。木村一直居住西雅圖,且不避寒暑春秋,經常往李小龍墳前打點一切,是龍哥的忠心守墓人。相信現在他和龍哥又在天國一起歡笑重聚了。Farewell Mr Kimura. Thank you for your contribution. 」

(即時娛樂)