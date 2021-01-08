忠心守墓人｜李小龍摯友木村武之離世 享年96歲 (18:37)

木村一直居住西雅圖，且不避寒暑春秋，經常往李小龍墳前打點一切，是龍哥的忠心守墓人。（網上圖片）

木村武之是「振藩功夫」第一代首席助教，跟李小龍情同手足。（網上圖片）

歐錦棠表示很多人以為木村是李小龍第一位學生，其實是誤傳。（歐錦棠fb截圖）

「李小龍迷」歐錦棠今午在facebook表示，李小龍的生前摯友木村武之（Taky Kimura）昨日離世，享年96歲。

歐錦棠表示木村武之是李小龍生前摯友﹑武者﹑「振藩功夫」第一代首席助教。木村在截拳道發展史中，享有崇高地位。歐錦棠寫道：「很多人以為他是李小龍第一位學生，其實是誤傳，但二人情同手足卻見實情。

由於木村是居美日人，在太平洋戰爭爆發時期，他被政府關進集中營至戰後釋放。他在際遇和自信都遭遇困難，直至遇上比他少十六歲的過江龍Bruce Lee，才徹底改變他的一生。」

歐錦棠表示木村透過學習功夫，加上李小龍的循循善誘，和不斷的磨練砥礪，令木村重拾自信，他本人的忠厚樸實個性，也深得「龍」心，是李小龍在書信中肯敞開心扉，與其分享人生計劃的少數人之一。

歐錦棠續寫道：「李小龍發展『振藩功夫』，大部分的示範演式都是和木村進行，日後龍哥到荷李活投身拍攝工作，在西雅圖的武館，都交由木村全權打理。

以功夫了得，木村在龍哥眾多弟子裏面，可能未列前茅，但龍哥卻對他關照有加。在籌備《死亡遊戲》時，在李小龍的手稿中，塔裏其中一個守護者：螳螂拳高手，即打算由木村飾演。木村一直居住西雅圖，且不避寒暑春秋，經常往李小龍墳前打點一切，是龍哥的忠心守墓人。相信現在他和龍哥又在天國一起歡笑重聚了。Farewell Mr Kimura. Thank you for your contribution. 」

（即時娛樂）