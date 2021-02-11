着泳衣拍MV冇減肥 葉巧琳新歌剖白參與《造星III》心情 (21:31)

葉巧琳（Mischa）去年參加《全民造星III》重新出發，這次經歷讓她帶來極大衝擊，不僅找回初心，同時令她有感而發，創作了新歌《浸浴》，在MV內，她身穿泳衣登場，展現性感一面。

Mischa覺得歌詞無可挑剔：「成首歌講緊我洗晒所有唔好嘅嘢，重新上路，喺《造星III》重新出發，重新開始認識自己，搵番自己初心，過程入面學到好多，比以前更認識自己。」Mischa更回想起在《造星III》決賽當晚，演繹新歌時畫面，與同行的參賽者其實都經歷着同樣洗禮，所以她很想將這歌，送給所有參賽者。

拍攝MV之日，剛好是Mischa完成《造星III》決賽後的兩天，雖然帶着疲倦身軀，但Mischa還是全力以赴，Mischa回想拍攝當天最有趣畫面，就是整個人浸在浴缸一刻，她說：「其實都幾凍，同埋我雖然識潛水，但要靚靚咁浸落水而唔噴水係好艱難，因為啲水會攻入鼻，不過我已盡咗力，下次要研究點樣再做得靚啲。」

Mischa在MV中穿泳衣騷性感，不過因為有燈光效果配合，她坦言未有刻意減肥，更笑說：「我已經接受咗自己喺電視上面係肥，喺拍攝泳衣嗰一幕之前我半日冇食嘢，但一拍完嗰個shot就狂食了！」

（即時娛樂）