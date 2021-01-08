《哲仁王后》配角搶鏡 羅仁宇暖男形象深入民心 (21:56)

由申惠善和金正賢主演的穿越古裝喜劇《哲仁王后》，收視屢創新高，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」追看。除了申惠善和金正賢好戲外，男女配角羅仁宇和薛仁雅的演技，都相當搶鏡！

在《哲仁王后》中飾演「金炳仁」的羅仁宇，對中殿金紹容（申惠善飾）一往情深，暖男形象深入民心，現年26歲的羅仁宇，出道至今的作品多是周一至周五的連續劇，直到早前由黃正音、陸星材主演的《雙甲路邊攤》，在劇中他演反派「金元瀅」，受到不少關注，型仔外貌和反派演技，令人印象深刻！

至於飾演哲宗（金正賢飾）宜嬪的薛仁雅，在劇中不惜一切保護心上人，同樣贏得正評。就讀於首爾藝術大學表演系的她，代表作有《大力女子都奉順》，而2019年她憑《愛情是Beautiful，人生是Wonderful》「金清雅」一角，獲得「KBS演技大獎女子優秀演技」獎項，演技備到肯定。

不過最搞笑是她與歌手好友請夏，早前為綜藝節目《Running Man》擔任嘉賓時，成熟外貌令主持人驚訝，他們表示薛仁雅的成熟外貌，看起來不像是同齡人。查實薛仁雅真實年齡只有25歲，與好友請夏是同齡，主持人的反應令她哭笑不得。

（即時娛樂）