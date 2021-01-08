孖黃德斌拍激烈牀戲 周家怡半裸上陣感尷尬 (22:09)

張敬軒昨天（7日）推出收錄17首歌的超級大碟《The Brightest Darkness》，全新廣東歌《俏郎君》亦於同日上架。

新歌MV以電影模式製作，邀請周家怡及黃德斌擔任男女主角，拍出一段是否經歷過生死，便可終身到老的愛情。雖然軒仔未有於MV出現，但拍攝MV的兩日中，他全程都在現場，親自監督每一場戲，由情感演繹、到鏡頭表達都參與其中，務求將這份令人痛惜的愛，一幕幕精準展現。

MV中，家怡跟德斌有激烈牀戲，家怡更加半裸上陣，露出白滑玉背，連她自己都表示好激，她說：「唔係熒幕初吻，亦都唔係第一次拍牀戲，不過就係第一次拍咁激烈牀戲，依家剪咗出嚟睇落都唔算好激烈，拍攝當日都幾激烈。」

由於以往經常合作，2人十分熟絡，他們認為拍親熱戲，最重要互信：「因為大家都已經好熟，會好相信對方，可以好放心咁拍。」不過家怡表示有點尷尬，她說：「啱啱開始排戲嘅時候，我忍唔到笑，太熟啦，佢都忍唔到笑，嗰個位就會有少少尷尬，都幾得意。」

首次跟軒仔合作，家怡大讚軒仔是貼心暖男，她說：「雖然軒仔冇喺MV演出，但拍攝嗰兩日佢都喺度，開咗好多次會，佢對個角色嘅心路歷程好了解，畀到一啲有用意見，甚至乎令到成件事更豐富。照顧團隊方面，佢更加係無微不至，對所有人都好take care，好開心同佢合作，亦都好開心認識到佢。」

（即時娛樂）