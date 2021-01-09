入行20周年｜楊思琦不覺感情拖累事業 重申兒子不是跟自己姓 (16:21)

楊思琦接受商台《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問。2021年是六料港姐冠軍楊思琦入行的20周年，曾受無綫力捧的她曾贏得《萬千星輝頒獎禮》的飛躍進步獎及最佳女配角，可是2011年和李泳豪分手後，錯愛上前運動員吳帥，2012年未婚生女令形象大跌，最後於2014年黯然約滿離巢外闖。對於有否想過自己行錯路，因感情拖累了事業？楊思琦說：「路是自己行，每一步都有得着，但『拖累』兩個字太沉重了，只可說我太坦白，很多藝人拍拖不會講，但你問到我，我就會講。我不覺得感情阻礙了事業，或許如果我的感情遲些出現，發展的機會可能更好；但我入行沒競爭的心，媽咪叫我畢業去試選港姐就選，從沒想過贏，入行後有角色就盡努力演好。」

楊思琦曾做了8年的單親媽咪，但她從無抱怨半句，「見到囡囡穎穎我就不會覺得辛苦，反而輕鬆，仔女就是做媽咪的動力。（外界質疑另一半是「虛擬老公」？）要是虛擬，我的說話就會很複雜，大話亦會好快穿。不公開老公的背境，是他意思，我要體諒他不是圈中人，會有壓力。我做這行已經習慣了能屈能伸，我的性格很易適應，能遷就他我就甘心願意做，不覺得難亦不覺得苦。老公一定只有我這個老婆，他有第二個就死喇！」楊思琦重申囝囝Kody不是跟她姓楊，至於將來拿出世紙或升學，囝囝真實姓名會曝光，她認為遲早會知，但這一刻是應了老公的要求。

（即時娛樂）