視后大熱｜蔡思貝中環名店試戴首飾 爆媽咪提議穿幸運色內衣旺攞獎 (23:25)

蔡思貝今年憑劇集《踩過界II》角逐《萬千星輝頒獎典禮2020》的「最佳女主角」外，同時亦憑《使徙行者3》入圍「最受歡迎電視女角色」，有望成為新一屆雙料視后。日前《明報》發現她在助手陪同下，現身中環高級珠寶品牌卡地亞試戴贊助首飾，看來做足準備功夫，以華麗姿態走上明晚（10日）的頒獎台上。

蔡思貝當日下午低調出現名店內，戴上帽子和口罩的她於VIP區試戴不同首飾，耐心聆聽工作人員講解後，一度將頸鏈、耳環、手鏈及戒指等首飾放到身上試戴，於鏡前擺出不同甫士，及向店員問意見，之後請助手拍照作為記錄，前後逗留了30分鐘左右便離開。記者於是上前要求做訪問，蔡思貝說開心獲贊助名貴珠寶行頭，指今次首飾很襯其性格，設計好有靈活性，但實際總值就不太清楚。

提到揀選台慶頒獎禮的戰衣，蔡思貝說：「一早已揀定一條款式較踏實、並不太性感的裙做戰衣，也沒有留意過往得獎視后多數穿什麼顏色較旺。雖然師傅指那不是我的幸運顏色，不過我覺得既然揀定了就不會轉，媽咪知道後好搞笑，可能老人家比較迷信，便提議我試穿幸運顏色的內衣。其實3年前我憑《踩過界》癲姐角色得『最受歡迎電視女角色』獎，當年是穿紅色裙；3年後又是這套劇獲提名，想過如果今次又再穿紅色，覺得好似幾有意義。後來還是覺得自己已成長，不需要永遠回望過去，所以最後沒有揀紅色。」

身為今屆視后大熱之一，蔡思貝表示沒有感太大壓力，未有緊張至失眠，打算以最佳狀態迎戰，「每年最期待是聽得獎者在台上分享獲獎感受，那一刻最令人感動，互相戥對方高興、互相鼓勵是最重要。如果要預備致謝辭，會感激遇到不少貴人、朋友及台前幕後工作人員幫助，連拍劇曾經幫我扣衫鈕和換褲的服裝姐姐也要多謝，最開心是知道不少人已投我一票，並傳短訊留言打氣。3年前得獎，大家見我當時台上『嘩』一聲，今年已成長不少，相信如果再有機會上台講感受，我應該可以表現較冷靜，起碼不會再像3年前般詞不達意。」

（即時娛樂）