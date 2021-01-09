傳跟鄭衍峰電視城內大吵被高層照肺 馮盈盈：覺得是誤解 (17:18)

馮盈盈自從與醫生男友鍾文浩（Martin）分手後，跟節目《#後生仔傾吓偈》拍檔鄭衍峰爆出緋聞，近日有指男方想公開戀情，可是馮盈盈堅拒就範，結果在電視城大吵一場，事後驚動高層樂易玲而被「照肺」。

馮盈盈和鄭衍峰昨晚接受無綫《娛樂頭條》訪問，親自為事件解畫。馮盈盈說：「覺得這些是幾搞笑的報道，因為和他是朋友、同事，大家又專業，怎會在公司範圍內有任何所謂的爭拗，和他的關係上無特別要拗撬，所以覺得是一些誤解，例如我們一齊合作《#後生仔傾吓偈》，有時會傾到一些稿或tag時，會想有少少戲劇效果，當兩人不會笑住傾偈，其他人會以為有什麼事發生，感覺好凝重，其實是好認真、凝重去傾工作。（沒有被高層問話？）當然不是，大家不時返到公司會搵自己的經理人，我的經理人是樂易玲，會找她更新自己情况，所以覺得是外界一些誤解。」

鄭衍峰近日在社交平台發文似有所暗示，更被指狂操肌來治情傷，他對此表示：「見到報道寫我好『灰』，其實是丁子朗介紹我睇書舒解工作壓力，於是也在網上跟大家分享，完全無大家所講、揣測的意思。今次有無影響我們相處的關係？是從來都無。（見到有幫馮盈盈拉票？）是必需的，幫她拉票變相為自己拉票，《#後生仔傾吓偈》同樣提名，所以希望大家亦投我們一票，我們真的無受報道影響關係，大家依然是合作得好愉快。」

（即時娛樂）