被控暴動罪｜獲袁彌明「懲罰」做開幕嘉賓 王宗堯儲到三分一律師費 (19:02)

【今日直擊】袁彌明今日為了「懲罰」好友王宗堯，邀請對方擔任沙田新店的開幕嘉賓，老公、家姐袁彌望和姐夫亦有到場支持。對於疫市下搬新舖，袁彌明指因新舖租金比舊舖平及地方較大，但原計劃的擴充生意版圖，就因疫情仍有太多變數，有好多憂慮，要非常審慎而推遲，不過至今仍堅持不裁員，「我們擔心這環境下員工家中經濟可能有困難，見網上生意升了很多，加上『保就業計劃』補貼，所以除出糧外更會畀多少少，提早出花紅」。至於黃色經濟圈是否對其生意有幫助？她說：「我覺得是客人的選擇，如朋友一樣，大家是同路人會互相幫助，像王宗堯前來，都是互相撐朋友，不過他是明星，當然有酬勞。」

王宗堯早前成為杜汶澤旗下網台首位包薪藝人，他透露將會拍劇及主持綜藝節目，自己經濟方面沒問題，一直足夠生活，只是律師費方面要儲錢應付，盡量不想家人幫忙，「現在已儲了三分一律師費，其實我也知道疫情下大家都好艱難，好開心很多人幫我，不過見到好多人冇工開，如有工作要人幫手，我會畀錢幫返其他人，多些幫我，我就多些幫人，慢慢儲。」

對於警方以涉顛覆國家政權拘捕去年組織或參與民主派的初選者，王宗堯對整件事感到好無力，「基本上他們是根據現行有的基本法，去做他們可以做的公民權利，但冇辦法，7月之後大家知道是好惡，之前我們一路相信定下來的一些法例和條文，好似又好容易被推翻，現在條紅線好無形地壓到好低，所以有時間我也會做多些想做的事、見多些朋友」。

（即時娛樂）