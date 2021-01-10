與舊愛同台再惹婚變傳聞 黃曉明退出《乘風破浪的姐姐2》 (15:08)

黃曉明與舊愛李菲兒同台錄製內地綜藝節目，結果令Angelababy當年的第三者傳言再被翻出，繼而又引發黃曉明和Angelababy的婚變傳言。（李菲兒微博圖片 / 資料圖片 / 明報製圖）

黃曉明為內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》擔任主持，與舊愛李菲兒同台，令兩人當年與Angelababy（Baby）的三角關係緋聞再被翻出。曉明發文力證太太Baby非第三者，說不要傷害他的家人，Baby亦公開否認傳言，惟她稱呼曉明做「黃先生」卻引發另一波婚變傳言。

面對接二連三的是非和傳言，曉明今日在微博宣布退出《乘風破浪的姐姐2》。他說︰「我曾陪伴《乘風破浪的姐姐》走過整整一季，它讓我們看見了女性的力量和魅力。這是一個非常棒的節目，我很愛姐姐這個舞台。儘管我對這個節目有太多的感情與不捨，但我認為姐姐們的專注與突破不該被任何聲音所影響，因此我決定退出本季節目錄製。我會繼續在場外為姐姐們加油。未來再見！ ​​​​ 」

《乘風破浪的姐姐》節目組隨後亦發表聲明︰「曉明哥陪伴了《乘風破浪的姐姐》一路成長，是這個舞台不可或缺的見證人。與曉明哥的合作非常愉快，我們感受到了他的敬業、溫暖和善良。感謝曉明哥對姐姐們的照顧與尊重，對工作人員的關心，以及對節目的付出。儘管萬般不捨，我們尊重曉明哥的決定。青山不改，明月依舊，我們的舞台隨時歡迎曉明哥回來。」

（即時娛樂）