圈中不少藝人有飼養寵物,趙學而和熊黛林(Lynn)有養貓和狗,不幸地她們心愛的寵物先後離世,趙學而和熊黛林老公郭可頌,分別在網上發文公布這個傷心消息。

趙學而留言:「#goodbye #mynameisbikini 第十天,一切安頓好,你放心去玩啦🌈,BossBoss同Toffee會帶你周威explore㗎喇🌈。#mynameisbossboss #mynameistoffee」

郭可頌表示:「Missed the old days that we have ride together.We are always love you. Wish you stay away from pain in another place.#RIP #Coco #love」

