舊愛結婚了｜馮盈盈大方送祝福 工作關係無法出席婚宴 (19:47)

【今晚直擊】有份角逐台慶頒獎禮視后的馮盈盈，今晚行紅地氈時不算性感，僅騷美腿，不過由於天氣寒冷，她也凍到雞皮疙瘩。談到前男友鍾文浩（寶寶）宣布月底結婚，盈盈大方送祝福：「當然替他高興，見他踏入人生另一階段，祝百年好合，年生貴子。」盈盈表示一早知道舊愛結婚，早已恭喜對方。問到有沒有酸溜溜感覺？她說：「絕對不會，大家相識多年。」

不過盈盈表示未見過舊愛未婚妻，亦不認識對方。問到有沒有請她出席婚宴？盈盈避談：「1月30日我有工作安排，沒辦法出席。（給你喜帖？）對方早知我好忙。（外界將你和他未婚妻比較？）見到他和未婚妻備受大家關注，大家給多些空間他們，他們是圈外人，面對一些批評及攻擊，會有壓力及不開心，希望大家送上祝福。」

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（即時娛樂）