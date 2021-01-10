林凱恩艷照流出後首度露面 直斥放料人侵犯私隱 (19:55)

林凱恩坦言睇到報道時好唔開心及當場呆了。（鍾偉茵攝／網上圖片／明報製圖）

【今晚直擊】無綫新一代小花林凱恩（Iris）昨日驚爆艷照流出事件，她直認是相中人，並向傳媒解釋是遺失手提電話所致。

林凱恩今晚如常出席無綫《萬千星輝頒獎典禮2020》，打扮帶點性感走上紅地氈。她說：「自己平時好少騷性感，過往都是著公主裙，今次想成熟一點，加上健身後線條突出，於是決定這身打扮。（艷照流出後不介意行性感？）不是，向來不是行性感形象，從來不會刻意做這些，只是想做些事情帶給觀眾開心和歡樂。」

林凱恩承諾以後會小心些，但不清楚今次是否被人刻意陷害，始終作為藝人會有人喜歡、有人不喜歡，「那些人是侵犯私隱，無論有幾多張相都好，自己睇到都好唔開心，當睇到報道時即刻呆了。（怕否再有更性感相流出？）……以前影了好多相，太耐事情已經不記得。（有否影過裸照？）無，若日後操得更弗，身材好一些，不介意影裸照，趁青春留倩影，亦為自己定下目標，收身可以收得更靚。」

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（即時娛樂）