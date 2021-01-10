台慶頒獎禮紅地氈｜馬國明唔覺女友幸福肥 湯洛雯︰你得獎我求婚 (20:34)

【今晚直擊】馬國明（馬明）和女友湯洛雯雖然未有一齊行紅地氈，卻結伴受訪。湯洛雯早前揚言如馬明贏視帝就結婚，馬明今晚卻坦言對得獎沒信心︰「我今年沒什麼機會，反而希望她（湯洛雯）得獎，我將運氣都給她。」

湯洛雯說︰「我是為他拉票，希望他拎獎。不過，我說過，如果他攞視帝，我求婚！」馬明聞言向女友說︰「幾好笑！你都幾有信心我攞不到。」黎諾懿曾指馬國明有沒有獎都會娶湯洛雯，馬明說︰「吓！他那麼了解我的嗎？」湯洛雯否認想跟馬明生B的說法，同時強調父親沒送豪宅做嫁妝。兩人又否認已註冊，強調結婚一定會公開。

現場所見，湯洛雯胖了不少，馬國明卻不覺得，讚女友好弗。湯洛雯指馬明不喜歡人太瘦，馬明接住說︰「過肥、過瘦也不好，最緊要健康。（現在攬女友最舒服？）都幾。」

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（即時娛樂）