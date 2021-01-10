台慶頒獎禮｜蔡思貝首奪視后 自認執著曾得罪人 (22:49)

【今晚直擊】蔡思貝今晚憑《踩過界II》獲得《萬千星輝頒獎典禮2020》最佳女主角，成為新一屆視后，可喜可賀。

蔡思貝在台上稱3年前得獎時，很諷刺表示連自己都不喜歡自己，這3年內經歷了很多，忽略了身邊愛惜她的朋友，多謝合作過的前輩及後輩對其包容，「打得這份工有好多熱誠，有執著，因為如此得罪人，我會改的」。蔡思貝亦分享監製林志華曾講過她演活癲姐這個角色，注入了生命，變成了她的座右銘。

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（即時娛樂）