台慶頒獎禮｜出爐視后蔡思貝約胡鴻鈞慶祝：朋友嚟嘛 (00:03)

【今晚直擊】蔡思貝由2013年港姐亞軍，到憑《踩過界II》首奪視后寶座，問到有沒有想過這麼快膺視后？她說：「我從來冇諗過要幾多年先攞到呢個獎，呢個不嬲係其中目標之一，剛剛攞完獎，撞到用過我嘅監製或綜藝組監製，佢哋恭喜我，佢哋話我真係完全係兩個人，睇到我成長好多，呢個恭喜令我好開心，因為我好努力希望自己做得更好，喺所有範疇，對人同處事，不只做戲，仲有做人，再仔細嘅嘢，都想力求進步，因為港姐選完，到依家條路都不容易，我唔想信口開河，唔係講完就算，依家好開心好榮幸，得到呢個獎，多謝台前幕後。」

問到如何慶祝？她說：「會喺屋企慶祝，因為頭先都係同父母淡淡的講句多謝，無時間在台上講好多，佢哋咁多年嚟都好支持我，真係要同家人慶祝。（緋聞男友胡鴻鈞有沒有表示？）我攞完獎冇撞到佢，不過佢頭先都有同我講句加油。（約埋胡鴻鈞慶祝？）佢係音樂範疇，同我哋做戲冇乜關係，唔好focus喺嗰度。（拒絕同佢慶祝？）都會同佢慶祝，朋友嚟嘛，不過希望這日大家focus喺演員崗位。（3年前唔鍾意自己？）愛惜自己永遠係最大課題，喺呢個課題慢慢學習，我鍾意自己，亦鍾意你哋鍾意我。」

（即時娛樂）