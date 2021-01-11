出爐視帝｜王浩信講多謝嚇親陳自瑤：是內心好感激她的說話 (00:23)

【今晚直擊】王浩信在無綫台慶頒獎禮上大豐收，憑《踩過界II》第2度當上視帝，並當選馬來西亞最喜愛TVB男主角，再孖張振朗及朱敏瀚以《反黑路人甲》奪得最受歡迎電視拍檔。

王浩信聲稱事前信心不大，覺得這是一件盛事，盡力趕返港出席，這晚很開心見到《反黑路人甲》有此好成績。對於個人大豐收？他說：「是，覺得好感恩，好有運氣，可以在《反黑路人甲》入面給我經歷這晚咁多事情，尤其是和張振朗拍攝時，在創作上每日都好驚，驚觀眾唔鍾意，會笑唔出，喜劇是好難，竟然這晚馬來西亞觀眾送上一份支持，好多好驚喜事情。」

當提醒他是憑《踩過界II》當上視帝，王浩信表示：「其實盲俠角色之前已經攞過，今次《反黑路人甲》演員又大豐收，《踩過界》是觀眾支持才可以拍到第二輯，當然要透過媒體多謝觀眾的支持，真的好難忘，是豐收的一年。（並不是講錯？）不是，覺得演員的獎項是計一年的努力，觀眾將所有分數加在一起，所以名都是虛名。（攞獎勁開心，多謝太太陳自瑤？）之前攞獎都公開多謝她，真的是內心好感激她的一句說話，在如此有分量的台上多謝她是應該的。（她被嚇一嚇？）可能這晚天氣凍，又坐成晚，大家會很累也正常。（她主動送上抱抱？）是，她送上祝福，好多謝她。（會否一齊慶祝？）不會，工作完大家都要睡，我之前好少慶祝，就算生日亦好少慶祝。」

（即時娛樂）