杜汶澤都抽水｜陳自瑤木無表情被洗版 網民讚「最佳女主角」 (17:00)

《萬千星輝頒獎典禮2020》昨晚圓滿結束，不過全晚最多人談論的不是頒獎禮賽果，反而是落在沒有獎攞的陳自瑤（YoYo）身上。事關當王浩信憑《踩過界II》奪得視帝，他在台上感謝家人並罕有多謝太太YoYo悉心照料囡囡時，鏡頭剛影到YoYo毫無表情，完全零反應，而YoYo該幾秒的木無表情在網上瘋傳。YoYo在Instagram上載昨晚性感打扮靚相，沈卓盈、連詩雅、劉佩玥、黃翠如和姚子羚等都讚她漂亮，YoYo亦回覆她們：「感恩你們一直陪伴。」

不少網民的留言亦相當精警：「最佳女主角」、「你那一個淡淡然的反應已經贏了全世界，加油支持妳。」、「我支持你昨晚黑面」、「尋晚你先至係最佳女主角，一個黑面可以畀人感覺包含住唔少故事喺入邊。」、「今日開Facebook 全世界新聞報道你的表情，你贏晒，其實你套衫着得好靚。」至於杜汶澤亦搞笑抽水，在Ig貼了扮YoYo木無表情的相片，有網民指阿澤扮得似，袁彌明則留言笑稱：「佢（YoYo）做得好過你」。

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（即時娛樂）