王浩信膺視帝百感交集 網民寄語：要對你老婆好啲 (20:05)

出爐視帝王浩信在Instagram撰文抒發感受，他表示幸好自己趕及回港，並很高興和大家經歷難忘的晚上，他寫道：「多謝TVB再次給我這個肯定，恭喜所有得獎者，亦更加恭喜所有因為 #反黑路人甲 而得獎的兄弟姊妹，能和你們一起演出也是我的榮幸哦！再次多謝林志華先生和Benny黃偉強先生創作了『張細倫』這個角色，延續了『盲俠』的故事，讓我一嘗演喜劇的滋味，百感交集，甜酸苦辣！祝你們和所有觀眾都有個更好的2021！感恩！」

姚子羚、賴慰玲、黃智賢、黃智雯、朱千雪等都留言恭賀，不過，王浩信在文中沒有提及太太陳自瑤（YoYo），有網民則寫道：「你要對你老婆好d（啲）。」、「老婆呢？」、「你要愛錫你家人先會長久」、「請問你對yoyo俾你嘅反應有咩感覺」；同時亦有網民恭喜浩信再膺視帝：「反黑路人甲同盲俠真係好好睇！希望你會拍更加多水準劇」。

相關新聞：緋聞導電體｜王浩信勁多緋聞 跟陳自瑤夫妻關係撲朔迷離

相關新聞：杜汶澤都抽水｜陳自瑤木無表情被洗版 網民讚「最佳女主角」

相關新聞：同王浩信無慶祝｜陳自瑤回家為囡囡準備功課：事業家庭兩兼顧不容易

（即時娛樂）