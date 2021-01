愛的金句｜許志安廚房宣言 劉青雲「太空船論」夠經典 (00:15)

王浩信於《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《踩過界II》第2度當上視帝,他在台上罕有公開多謝太太陳自瑤,以及多謝她悉心照料囡囡;可是,陳自瑤卻被鏡頭捕捉到她無表情兼零反應。其實,過往曾有不少藝人獲獎時,曾於鏡頭前向另一半發表愛的宣言,讓大家分享他們的甜蜜蜜。

許志安於2001年在勁歌金曲頒獎典禮奪得最受歡迎男歌星,他領獎時對着台下的鄭秀文發表「廚房愛的宣言」,「幾年前她曾經在廚房裏說,如果她可以得女歌手獎,我又可以得男歌手獎就好啦!我做到了,今日好多謝她,我等了15年啦!」令鄭秀文淚如雨下。

古巨基於2008年在十大勁歌金曲頒獎典禮奪得最受歡迎男歌星獎,基仔首度開腔多謝永遠在他背後的助手兼緋聞女友Lorraine,並向對方發表「愛的後台宣言」,「多謝TVB,我是TVB訓練班出身,無TVB無我。多謝金牌、Paco、林夕、歌迷,同埋有一個人特別要多謝,多年前我剛出道攞新人獎時,在台上漏了多謝她,當時返後台她說等我攞最受歡迎男歌手再多謝她,之後日子一日一日咁過,我試過無唱片公司、消失過,唔知有無機會再企上頒獎台,今日終於成真,我諗她在後台好激動,多謝我助手Lorraine。」兩人於2014年結婚,現在育有一子。

謝霆鋒於《第30屆香港電影金像獎》奪得影帝,當宣布霆鋒得獎時,他當時的太太張栢芝已激動得淚如雨下,霆鋒領獎時公開多謝栢芝:「多謝太太今日陪我嚟,By the way you look beautiful tonight, not just tonight but especially tonight.」可惜,兩人最終離婚收場。

劉青雲於《第34屆香港電影金像獎》榮膺影帝,一向寡言的青雲以「太空船宣言」感謝太太郭藹明,「每次當我駕着太空船,飛到宇宙不知哪裏的時候,你總是有辦法令我有安全感返回地球。」令台下的郭藹明又喊又笑。

蕭正楠於《萬千星輝頒獎典禮2018》奪得「最受歡迎電視拍檔」,當時他從黃翠如手上接過獎項後,之後他說:「2018年在我工作上有好多成就,拍到好劇及綜藝節目,在我人生中亦做咗個好大決定,好想趁這個機會……多謝我太太黃翠如。近幾日都心神恍惚,希望做些浪漫事情感動到我太太,但我腦仔有限,唔識講嘢,緊張了成晚,多謝她令我學識照顧人,做個更加好男人,今次承諾幾大鑊,全香港都知道。」之後,蕭正楠與黃翠如應要求於台上咀嘴。

