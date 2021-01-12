愛的金句｜許志安廚房宣言 劉青雲「太空船論」夠經典 (00:15)

王浩信於《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《踩過界II》第2度當上視帝，他在台上罕有公開多謝太太陳自瑤，以及多謝她悉心照料囡囡；可是，陳自瑤卻被鏡頭捕捉到她無表情兼零反應。其實，過往曾有不少藝人獲獎時，曾於鏡頭前向另一半發表愛的宣言，讓大家分享他們的甜蜜蜜。

許志安於2001年在勁歌金曲頒獎典禮奪得最受歡迎男歌星，他領獎時對着台下的鄭秀文發表「廚房愛的宣言」，「幾年前她曾經在廚房裏說，如果她可以得女歌手獎，我又可以得男歌手獎就好啦！我做到了，今日好多謝她，我等了15年啦！」令鄭秀文淚如雨下。

古巨基於2008年在十大勁歌金曲頒獎典禮奪得最受歡迎男歌星獎，基仔首度開腔多謝永遠在他背後的助手兼緋聞女友Lorraine，並向對方發表「愛的後台宣言」，「多謝TVB，我是TVB訓練班出身，無TVB無我。多謝金牌、Paco、林夕、歌迷，同埋有一個人特別要多謝，多年前我剛出道攞新人獎時，在台上漏了多謝她，當時返後台她說等我攞最受歡迎男歌手再多謝她，之後日子一日一日咁過，我試過無唱片公司、消失過，唔知有無機會再企上頒獎台，今日終於成真，我諗她在後台好激動，多謝我助手Lorraine。」兩人於2014年結婚，現在育有一子。

謝霆鋒於《第30屆香港電影金像獎》奪得影帝，當宣布霆鋒得獎時，他當時的太太張栢芝已激動得淚如雨下，霆鋒領獎時公開多謝栢芝：「多謝太太今日陪我嚟，By the way you look beautiful tonight, not just tonight but especially tonight.」可惜，兩人最終離婚收場。

劉青雲於《第34屆香港電影金像獎》榮膺影帝，一向寡言的青雲以「太空船宣言」感謝太太郭藹明，「每次當我駕着太空船，飛到宇宙不知哪裏的時候，你總是有辦法令我有安全感返回地球。」令台下的郭藹明又喊又笑。

蕭正楠於《萬千星輝頒獎典禮2018》奪得「最受歡迎電視拍檔」，當時他從黃翠如手上接過獎項後，之後他說：「2018年在我工作上有好多成就，拍到好劇及綜藝節目，在我人生中亦做咗個好大決定，好想趁這個機會……多謝我太太黃翠如。近幾日都心神恍惚，希望做些浪漫事情感動到我太太，但我腦仔有限，唔識講嘢，緊張了成晚，多謝她令我學識照顧人，做個更加好男人，今次承諾幾大鑊，全香港都知道。」之後，蕭正楠與黃翠如應要求於台上咀嘴。

（即時娛樂）