駱胤鳴爆老公嗌錯外母瘀事 何雁詩揭鄭俊弘對鏡練叫「爸爸媽媽」 (19:15)

SiS樂印姊妹成員駱胤鳴去年底嫁給男友Kelvin，宣布成為人妻，今天她在社交網貼了和老公舊照，並爆Kelvin瘀事，指他仍未習慣叫外母，仍然叫auntie。駱胤鳴寫道：「話說，未結婚前，哈士彬先生尊稱我娘親做auntie，一叫就叫咗五六年，有時候我同娘親傾緊偈，佢都會隔住個電話噓寒問暖，所以我娘親慣咗打俾我第一句就係問『彬仔呢？』，好似佢先係我娘親嘅親生骨肉咁，而佢都會auntie前auntie後，逢年過節送禮，得閒幫手搞電腦電話嘅問題，深得我娘親寵信。

但睇慣咗宮鬥劇嘅我，深明女主角係唔需要搏老命爭寵，終有一日個運氣落到我身上，我就可以扭轉局勢，做返娘親嘅親生女。噚晚（10日）機會終於嚟啦。

我娘親問：食咗飯未？彬仔呢？我遞個電話俾佢自己答，佢突然間失心瘋好精神爽利大大聲咁問：食咗啦！Auntie你呢？

我娘親幽幽地答咗一句：邊個嚟㗎？叫我做auntie嘅？想補救已經補救唔切嘅哈士彬紅都面曬，再嗌媽已經嚟唔切了…

我望住我老公，真心覺得睇咁多年宮鬥劇原來都有啲用，btw佢又好似兜得幾好，佢話叫我娘親做外母好似好陌生喎。大家救吓佢，點樣叫我娘親好？

#救救可憐嘅太子殿下 #一句錯步步錯 #真係步步驚心 #估唔到玩開外母攻勢嘅佢都有失手嘅一日 #我真係好衰 #睇人失勢最開心 #佢嗰吓嘅表情係帶住驚恐又徬徨 #我都救你唔到」麥美恩留言表示「叫娘親英文名。夠親切，如果冇 叫your highness」，何雁詩則留言稱：「Fred自己對住鏡練咗好多次叫爸爸媽媽。」

（即時娛樂）