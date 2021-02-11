《造星III》冠軍專訪｜宅男變姿整仔 Ben：被偷拍都想型啲 (23:45)

被封「折骨舞之神」的趙祥誠（Ben），由面試ViuTV《全民造星III》時的怕醜仔，經過多個月的訓練和比賽，最後以精湛舞技加悅耳歌聲，擊敗一眾對手奪得冠軍；不過，他坦言仍未適應多了冠軍名銜，「因為宣布得獎者時，聽到季軍不是自己名，就以為三甲不入，我對自己信心不大，真的沒想過自己攞冠軍，所以得獎那刻O嘴，好愕然」。

當初參賽，除獲家姐鼓勵及陪同面試，媽媽也在背後默默支持Ben，「媽媽是個商人，但性格是藝術家，她年少時畫畫和耍雜技，有些親友說我遺傳了媽媽基因，我都覺得有少許，遺傳柔軟度可以能屈能伸，家姐就遺傳了媽媽的畫畫細胞」。家中排第二的Ben，還有一弟一妹，現在也視他為偶像，全家成為他的最強粉絲團呢！

是次比賽亦令性格內斂的Ben改變不少，「我以前是宅男，喜歡打機，說話不叻，多數用跳舞去表達自己；現在要多社交跟別人溝通，又變得姿整，愛照鏡，出門前花半小時襯衫，不再隨手拿起件衫就著出街，萬一遇上傳媒、街坊偷拍，都希望型一點」。Ben以師兄姜濤為學習對象，讚對方的衣著打扮、言行舉止很有星味。

成為公眾人物，難免惹來批評，Ben承認曾將評語記上心頭，現在已找到解決方法，「以前我很悲觀，會胡思亂想，想未來、成個地球、宇宙會發生什麼事，搞到自己不開心，覺得任何事都無意義，但入行後多了使命感，想透過工作帶正能量給大家，實現自己夢想，因為小時候幻想做英雄電影入面的主角，而且知道很多粉絲支持我，立即就平衡了心情」。

欲知專訪詳情，請留意明天（1月13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）