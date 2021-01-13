澳門隔離21日拍新戲 張繼聰爆周秀娜為突然加疫監落淚 (17:05)

張繼聰、周秀娜（Chrissie）主演的新戲《馬達‧蓮娜》今日於澳門舉行開鏡儀式。兩人為拍攝此電影，事前在澳門隔離21日，阿聰坦言非常享受︰「所有嘢都好啱，我很喜歡這套戲的劇本，情感很細緻，作為演員要很多時間去捕捉角色心態。我比較幸福，抽到一間較舒適的房間，最初14日好努力睇劇本，可能個天覺得可以再努力些， 所以給我多7天。我們隔離時會視像開會，我當這段時間是一個幾難得的假期。今次算是我離開香港及家庭工作較長時間的一次，澳門劇組團隊的照顧周到，令到自己沒有思鄉。 」

他透露Chrissie當日知道要延長隔離後哭了出來。Chrissie說︰「我在還有4天才結束14日隔離期時已執定嘢，得知要延長7天，當日是冬至，可能大時大節，心有感觸就哭了出來。不過，我都覺得今次隔離是個好環境，讓我去感受劇本，令到我更加投入角色。」

談到戲中造型，阿聰表示劇組為他準備的中年的士司機造型神似，他試過走入一群中年民工當中，連Chrissie也看不出分別。兩人在戲中有不少親熱戲，阿聰坦言未有向老婆備案，因對方也是一位專業表演者。Chrissie則表示自己完全沒有備案的需要及擔心，只希望帶出最好一幕給觀眾。

（即時娛樂）