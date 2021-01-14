張艾嘉林德信鄭欣宜拍片 支持「可重用口罩運動」 (14:48)

疫情肆虐，過去一年市民注重個人衛生，勤用防疫用品，即棄口罩成為大眾必需品，可是，即棄口罩物料難以回收，一個即棄口罩需要多年才能分解，造成嚴重環境問題。

有見及此，有非牟利環保團體與服裝品牌舉辦「可重用口罩運動」，旨在鼓勵市民在適當的場合下，選擇使用可重用口罩，保護自己亦可保護環境。

今次活動邀請了20位來自不同界別的人士參與，包括藝人、環保人士、醫生、運動員拍攝宣傳片。參與藝人計有張艾嘉、林德信、鄭欣宜、洪永城、Eric Kwok、倪晨曦和鍾麗淇等。

張艾嘉表示在疫情期間，仍然與團隊繼續做創作，在工作室內可以選擇使用可重用口罩。動靜皆宜的林德信平日喜歡玩滑板，洪永城向來注重身形，他健身時也會使用可重用口罩。

鄭欣宜則與愛犬Piper到訪本地小店，她認為環保是一種生活態度，買用循環物料做成的物品可以減少浪費。Eric Kwok笑稱自己是廿四孝狗主，每日帶愛犬「金菠蘿」外出散步時，都會用可重用口罩。

熱愛瑜伽的倪晨曦和鍾麗淇，戴上可重用口罩做瑜伽，她們表示做瑜伽可以放鬆心情，希望大家可以感受做瑜伽的好處。

（即時娛樂）