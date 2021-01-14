黎耀祥靠吳孟達避過一劫 阮兆祥爆阿叻放棄植皮原因 (18:08)

阮兆祥、黎耀祥在新一集《雙祥見》中，分享拍劇時曾遇過火爆場面的經歷。

黎耀祥回憶初入行時拍攝《書劍恩仇錄》，當中有場火燒鐵膽莊的戲。他回憶那個年代沒有後期製作技術，拍攝時要用真火，也不能事先綵排或重拍，加上當時的安全措施比較落後，故全劇組都非常緊張。黎耀祥說︰「點火後，導演便開始拍攝，當時火勢很猛烈，火焰不斷往下掉，門口也封住，根本不能往外衝。當時導演不斷催促大家衝出來，但飾演『鐵膽莊莊主』的吳孟達經驗豐富，認為當時情况危險，阻止我們衝出去。」黎耀祥當年仍是新人，一時間不知道聽導演還是吳孟達的話，但最後大家都相信前輩，等火勢稍為減弱及沒什麼危險後才衝出去，最後順利完成拍攝。

阮兆祥回想陳百祥（阿叻）1982年綵排台慶表演項目時意外燒傷臉部及手部，留院40日，手部的疤痕至今仍在。他透露醫生當年曾勸阿叻以屁股的皮膚作植皮，阿叻卻一口拒絕，認為將屁股的皮植在手上，與別人握手時便等於摸他的屁股。

黎耀祥轉述錢嘉樂曾提及拍攝一場船上爆炸戲，由於按爆炸鍵的工作人員提早了撳掣，船上演員未跳落海，船已爆炸，眾人在燃燒住的狀况下跳落海，並在知道沒法重拍的情形下硬住頭皮繼續拍攝。停機後，工作人員衝上前救演員上岸。有工作人員協助錢嘉樂上水時拉住他的手，竟然拉出了手臂的整塊表皮，錢嘉樂當時也被嚇了一跳。黎耀祥說︰「我聽見也覺得痛！」

（即時娛樂）